В Татарстане введено в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья

В Татарстане введено в эксплуатацию 1 млн 28 тыс. кв. метров жилья — 33% от годового плана. Об этом министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин доложил на республиканском совещании в Доме Правительства, передает пресс-служба Раиса РТ.

По линии коммерческого строительства годовой план выполнен на 42%. Сдан 81 многоквартирный дом, в работе остается 116 объектов. Программа соципотеки выполнена на 27%, введено 15 домов, в работе — 55. Наибольшее выполнение плана фиксируется по линии индивидуального жилищного строительства: сдано 25% от плана.

Также глава Минстроя РТ доложил рассказал о 4 программах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. В этом году новоселье должны отметить 600 детей-сирот, сейчас проводятся мероприятия по объявлению аукциона на 47 жилых помещений, предлагаемых Госжилфондом для приобретения с учетом софинансирования из федерального бюджета.

По 78 молодым семьям Минмолодежи заключило соглашения в системе «Электронный бюджет» со всеми муниципалитетами.

По 33 многодетным семьям, имеющим пять и более детей, оформлено 15 сертификатов на получение жилых помещений.

По шести гражданам — вынужденным переселенцев, переселенцам с Крайнего Севера и чернобыльцам проводится проверка документов, после чего начнется оформление сертификатов.

Совещание в режиме видеоконференции со всеми районами провел Раис республики Рустам Минниханов. В работе также приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин.