В Татарстане введен запрет на посещение лесов

В связи с высоким классом пожарной опасности в Татарстане введено ограничение пребывания граждан в лесах с 16 июня на 21 календарный день. Соответствующее постановление подписано Кабинетом министров РТ.

«Ограничения установлены в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда республики. В предстоящий период в Татарстане ограничено пребывание граждан в лесах, въезд в них транспортных средств и проведение определенных видов работ, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования людей, осуществляющих деятельность по использованию лесов в соответствии с действующим законодательством», — пояснил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Алексей Мосунов.

Лесники Татарстана установят предупредительные аншлаги о введении ограничения, периоде его действия и перекрытию лесных дорог шлагбаумами. В лесах организованы круглосуточные дежурства, усилено патрулирование в лесных массивах, организованы временные посты в выходные дни. Обеспечена полная готовность сил и средств пожаротушения, в том числе резервных, для оперативного реагирования на сообщения о возгорании.

«По данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства на 16 июня, в Татарстане были зарегистрированы 778 термических точек и 551 случай возгорания на территориях, граничащих с лесным фондом. На аналогичную дату прошлого года зафиксировано 446 термических точек и 206 случаев возгорания», — отметили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

В Татарстане пожарную безопасность в лесах обеспечивают 25 лесопожарных станций. Ведется космический, авиационный и наземный мониторинг пожароопасной обстановки, проводится комплекс мероприятий по противопожарному обустройству лесов.

Согласно статистическим данным, в 90% случаев основной причиной возникновения лесных пожаров является нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем. О возгораниях в лесах или вблизи лесных массивов можно сообщить по телефонам: 8-800-100-94-00, 8 (843) 221-37-95.