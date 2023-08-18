В Татарстане введен 81% жилья от годового плана

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В Татарстане введено 2 млн 523 тыс. кв. метров жилья – это 81% от годового плана. Об этом на совещании в Доме Правительства доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Всего в эксплуатацию ввели 130 многоквартирных домов площадью 1 млн 46 тыс. «квадратов». Застройщики коммерческого жилья выполнили запланированные показатели на 73%.

По программе социальной ипотеки сданы 33 дома – это 75% от плана. Самые высокие показатели в индивидуальном жилищном строительстве – работы выполнены на 90%. Общая площадь готовых домов составляет 1 млн 357 тыс. кв. метров.

Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.