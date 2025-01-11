В Татарстане введут 343 объекта на 16 млрд рублей по нацпроектам и госпрограммам

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В 2025 году Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана примет участие в реализации шести национальных проектов и четырех государственных программ. Ожидается, что будет отремонтировано и построено 343 объекта на 16 млрд рублей. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Как сообщили в пресс-службе Раиса РТ, провел совещание Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Так, отметил министр, финансирование национального проекта «Инфраструктура для жизни» в РТ составит 3,2 млрд рублей, еще 10 млрд выделено из республиканского бюджета. Их направят на модернизацию объектов ЖКХ и капремонт многоквартирных домов.

В федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в этом году вошел 51 объект, в частности семь признанных победителями Конкурса малых городов и исторических поселений. В общей сложности за год в республике благоустроят 61 общественное пространство — еще 10 обновят по республиканской программе.

Рекультивация иловых полей биоочистных сооружений Казани продолжится по федеральному проекту «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Финансирование на 2025 год составит 1 млрд рублей.

189 объектов в республике будут отремонтированы и построены по федеральному проекту «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Из них 151 ФАП будет отремонтирован, еще 34 построены. Также возведут два офиса врача общей практики, две поликлиники. В республиканскую программу на этот период включены 13 ФАП.

По национальному проекту «Семья» в Татарстане будут реализованы три федеральных проекта: строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Зеленодольском районе, двух детсадов. По федпроектам и республиканским программам будут отремонтированы 11 детсадов, две библиотеки, два сельских ДК, три детские школы искусств и 17 объектов культуры.

В паспорт нацпроекта «Молодежь и дети» включены строительство двух школ и капремонт еще 10. Помимо этого 21 образовательное учреждение будет обновлено по республиканской программе. Также по федеральным и республиканским программам обновят колледж, семь ресурсных центров, четыре общежития. Будет отремонтирован молодежный центр на базе дворца культуры Химиков в Казани — он включен в федеральный проект «Россия — страна возможностей». Ремонт еще семи молодежных центров будет проведен по республиканской программе.

50 центров занятости населения капитально отремонтируют в Татарстане по национальному проекту «Кадры» — федеральный проект «Управление рынком труда».

Также в план на 2025 год вошла реализация 48 республиканских программ. На эти цели будет предусмотрено около 73 млрд рублей. Средства пойдут на строительство, ремонт, благоустройство и модернизацию порядка 3 тыс. объектов.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.