В Татарстане втрое снизились нарушения с использованием автомобилей для рекламы

В Татарстане за 10 месяцев этого года Управление федеральной антимонопольной службы возбудило 124 уголовных дела в сфере рекламы и недобросовестной конкуренции. Нарушителям выдано 86 предписаний, сообщила заместитель руководителя Татарстанского УФАС России Венера Чернова.

В прошлом году, по словам Черновой, было возбуждено 241 дело по признакам нарушения законодательства о рекламе, вынесено 214 решений о нарушении и выдано 122 предписания.

Среди всех дел, возбужденных в этом году, половину занимает СМС-спам – 62 дела, 20% или 26 дел – использование автотранспорта для рекламы, 15% недостоверная реклама, 8% – нарушения в рекламе финансовых услуг и 6% – реклама запрещенных товаров.

Сравнивая с прошлогодними показателями, количество возбужденных дел, связанных с использованием автотранспорта для рекламы, уменьшилось более чем в три раза – в прошлом году возбуждено 93 уголовных дела, а нарушения в СМС-спаме сократились на треть – в прошлом году возбуждено 93 дела.

«Таким образом, в 2022 году наблюдается снижение количества дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства о рекламе. Прежде всего данное снижение обусловлено уменьшением дел, возбужденных по нарушениям использования транспортных средств в качестве рекламной конструкции», – заключила Венера Чернова.