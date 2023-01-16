В Татарстане вторые сутки подряд регистрируют по 69 заболевших Covid-19

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За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 69 случаев заражения коронавирусом, как и накануне. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась девяти заболевшим, тогда как днем ранее в больницы были доставлены десять человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 194 217 татарстанцев.

При этом в общей сложности удалось выздороветь 191 641 жителю республики, в том числе 49 — за последние сутки (за день до этого сообщалось о 53 излечившихся больных).

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 остается неизменным и равняется 2009. Последний раз информация о летальном исходе обнародовалась 26 декабря.

Необходимо отметить, что Росстат в октябре 2022 года перестал публиковать собственные данные о смертях от SARS-CoV-2. Как правило, в большинстве случаев они отличались от региональных в большую сторону.

В целом по России за прошедший день инфекцией заразились 4289 человек, госпитализированы 363. Полностью поправились 3466 больных, а скончались — 40.