Стало известно, какие продукты в Татарстане за неделю выросли в цене

За прошедшую неделю, с 20 по 27 февраля, в Татарстане подорожали некоторые продукты, больше всего в цене выросли помидоры – на 4,5%. Теперь один килограмм этих плодов стоит 174 рубля. Подорожание также коснулось бананов и куриных яиц. Цена килограмма бананов выросла до 106 рублей, а десятка яиц – до 73 рублей, следует из данных Татарстанстата.

На отдельные виды продуктов цены, напротив, снизились. Так, больше всего подешевели огурцы – их цена снизилась на 5%, с 243 до 231 рубля за килограмм. Интересно, что огурцы дешевеют вторую неделю подряд – с 13 по 20 февраля их стоимость также снизилась на 5% – с 257 до 243 рублей за килограмм.

Цена остальных овощей, за исключением помидоров, сохранилась примерно на прежнем уровне: морковь – 36 рублей за килограмм, лук – 46 рублей, свекла – 33 рубля, капуста – 20 рублей, а картофель – 32 рубля за килограмм.