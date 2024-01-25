В Татарстане второй год подряд количество разводов снижается на 2,1%

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В Татарстане в прошлом году зарегистрировано 14 266 актов о расторжении брака. Второй год подряд их становится меньше на 2,1%. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина на заседании коллегии ведомства.

«Стабильно уменьшается в республике число зарегистрированных актов о расторжении брака. Количество разводов в семьях, имеющих несовершеннолетних детей, снизилось на 4,5%. В прошлом году у нас было более 9 тыс. таких семей», – рассказала докладчик.

Нигматуллина уточнила, что в республике на тысячу браков приходится 566 разводов, и это самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе. Для сравнения: в Марий Эл этот показатель составляет 812, в Саратовской области – 768.

По словам начальника управления, в прошлом году более 78% расторжений брака органы ЗАГС оформили по решениям судов. «Удалось сохранить тенденцию к снижению количества решений о расторжении брака, выносимых в ходе заочного производства. В 2021 году их удельный вес в общем объеме судебных актов составлял 31,4%, в 2022 году – 29%, а в 2023-м – 22%», – подчеркнула она.

Однако в Чистопольском, Буинском и Новошешминском районах более 40% судебных решений о расторжении брака было вынесено заочно. «В Актанышском, Алексеевском, Алькеевском, Рыбно-Слободском, Сармановском районах количество таких решений составило всего лишь 3-5%», – заключила спикер.