В Татарстане второй день подряд регистрируется 136 ковид-случаев

За последние сутки в Татарстане заболели коронавирусом 136 человек. С начала ноября в республике регистрируется менее 140 случаев заражения. Таковы данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 32 татарстанцам. Были выписаны по выздоровлении 159 человек.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 187,8 тыс. заболеваний, выздоровели почти 185,6 тыс. человек. Жертвами инфекции стали более 2 тыс. татарстанцев.