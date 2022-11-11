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Ру Тат
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Здоровье
11 ноября 2022  11:57

В Татарстане второй день подряд регистрируется 110 ковид-случаев

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В Татарстане за последние сутки заболели коронавирусом 110 человек. Второй день подряд в республике регистрируется незначительное увеличение после стабильного снижения: так, 8 ноября было выявлено 108 случаев, 9-го числа – 105. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

36 татарстанцам понадобилась госпитализация, еще 103 человека выздоровели. 

Всего с начала пандемии в республике выявили 188 811 случаев заражения, более 2 тыс. человек стали жертвами инфекции.

#коронавирус
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