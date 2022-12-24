В Татарстане все запланированные участки многодетным семьям предоставили 23 района

В Татарстане все запланированные на текущий год участки передали многодетным семьям 23 муниципальных района из 43. Наиболее сложная ситуация с предоставлением участков наблюдается в Казани и Набережных Челнах, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра земельных и имущественных отношений региона Артур Галиев.

Совещание традиционно прошло с участием по видеоконференцсвязи всех муниципалитетов республики. Провел его Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

По словам докладчика, в Альметьевском, Арском, Бавлинском, Бугульминском, Высокогорском, Зеленодольском, Кукморском, Лаишевском, Лениногорском и Нижнекамском районах объем предоставления земельных участков многодетным семьям в этом году менее 80%.

В трех районах, Балтасинском, Заинском и Тукаевском, объем предоставления земельных участков многодетным семьям составляет от 80% до 90%.

Кроме того, еще семь районов имеют объем предоставления участков до 90 до 99% (Алексеевский, Буинский, Елабужский, Муслюмовский, Пестречинский, Тетюшский и Чистопольский), уточнил первый замминистра.

Всего же в Татарстане в текущем году многодетным семьям предоставлено 2652 участка. При этом в ряде муниципалитетов участки, пригодные для индивидуального жилищного строительства, практически отсутствуют. Впрочем, на предоставленных земельных участках темпы индивидуального жилищного строительства достаточно низки, констатировал Галиев.

Наиболее сложная ситуация с предоставлением земельных участков сложилась в Казани, где не хватает 10 784 участков, и Набережных Челнах (5846). В остальных муниципальных районах дефицит составляет 6240 участков, пояснил первый замглавы Минземимущества РТ.

В Казани 18 099 многодетных семей включены в списки. Поставлены на кадастровый учет 7315 семей. Предоставлены 6965 земельных участков, а еще 11 134 осталось предоставить. Вместе с тем продолжается работа по освоению федеральных массивов. Это поселок Константиновка (117 гектаров), поселок Большие Дербышки (66 гектаров) и Высокогорский район (456 гектаров), добавил Артур Галиев.

Что же касается Набережных Челнов, то исполкому города совместно с властями Тукаевского района рекомендовано изыскивать дополнительные массивы для предоставления участков многодетным семьям.