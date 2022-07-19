«Уязвимее всего – дети»: как гибель заместителя муфтия дала толчок в борьбе с терроризмом

В Татарстане к декабрю снимут документальный фильм в память о Валиулле Якупове. Его гибель, отмечают авторы будущего фильма, стала своего рода толчком к активной борьбе с терроризмом и экстремизмом в республике. Как в Татарстане борются с радикальными проявлениями и какова обстановка в республике, сегодня обсудили в Общественной палате РТ.

В самом начале заседания вспомнили о том, что ровно 10 лет назад в 10 часов утра в Казани был застрелен выдающийся религиозный и общественный деятель Валиулла хазрат Якупов Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Десять лет с момента трагической гибели заместителя муфтия РТ

Разговор о том, как в Татарстане борются с терроризмом и экстремизмом, сегодня в Общественной палате начался с воспоминания знаковых событий в жизни республики. За круглым столом собрались десятки общественных деятелей и представителей министерств и ведомств – они рассуждали о том, как уберечь жителей республики, в первую очередь молодежь, от влияния террористических и экстремистских группировок.

В самом начале заседания вспомнили о том, что ровно 10 лет назад в 10 часов утра в Казани был застрелен выдающийся религиозный и общественный деятель Валиулла хазрат Якупов. Трагедия произошла в подъезде дома №28 по улице Заря. Получив тяжелые ранения, Якупов смог выйти на улицу и сесть в свой автомобиль, где скончался.

Спустя час неизвестные взорвали Land Cruiser, в котором находился тогдашний председатель ДУМ РТ Илдус Файзов. Взрывной волной его выбросило из машины. Несколько месяцев он провел в больнице, благодаря усилиям медиков ему удалось выжить.

Жителям Татарстана Валиулла хазрат Якупов запомнился тем, что оставил огромный след в истории мусульманской общины. Он стал примером для многих сподвижников ислама как в республике, так и в других регионах страны.

Деятельность хазрата раскрыли в небольшом памятном сюжете, который показали собравшимся на заседании. Впервые Якупов заинтересовался исламом в конце 80-х годов, когда записался на курсы арабского языка в Казанский дом ученых. В ноябре 1990 года он провел певрое собрание молодых мусульман Казани, где приняли решение создать Центр исламской культуры «Иман». Там выпускали порядка 20 наименований газет и журналов как на татарском, так и на русском языке. Таким образом, Валиулла Якупов стал родоначальником мусульманской прессы.

Благодаря Якупову была восстановлена старейшая Апанаевская мечеть. Он открыл в Казани медресе «Мухаммадия» – самое известное в России мусульманское учебное заведение. Валиулла хазрат посмертно награжден орденом Мужества.

Именно Валиулла Якупов, как вспоминали сегодня участники заседания в Общественной палате РТ, начал первым бить тревогу, когда из-за радикалов в республике становилось неспокойно Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Стал жертвой борьбы с радикалами

Именно Валиулла Якупов, как вспоминали сегодня участники заседания в Общественной палате Татарстана, начал первым бить тревогу, когда из-за представителей радикальных исламских течений в республике становилось неспокойно. Он активно вел с ними идейную борьбу.

«Мы последователи самого толерантного, либерального ислама. Наш народ, который исповедует традиционный ислам, не замешан в этих дикостях и крайностях», – говорил Якупов в одном из своих последних интервью.

Не исключено, что убийство Якупова и покушение на Файзова совершили последователи радикального исламского течения – это стало главной мыслью сюжета.

«Спокойствие в республике – заслуга огромного числа людей»

Именно с 2010 по 2013 год в Татарстане складывалась самая напряженная обстановка, связанная с терроризмом, рассказал руководитель Аппарата антитеррористической комиссии в РТ Ильдар Галиев.

Трагедия, унесшая жизнь Якупова, настолько сильно отложила отпечаток, что в республике решили создать о нем документальный фильм Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Трагедия, которая произошла с Валиуллой Якуповым, сыграла большую роль. Еще много лет мы будем это все осмыслять, оценивать и приходить к каким-либо решениям. Стоит отметить, что последние годы нам удается обеспечивать стабильность и спокойную обстановку в республике. Это, прежде всего, заслуга огромного числа людей. Сейчас в Татарстане все спокойно», – отметил Ильдар Галиев.

Трагедия, унесшая жизнь Якупова, настолько сильно отложила отпечаток, что в республике решили создать о нем документальный фильм, добавил руководитель Аппарата антитеррористической комиссии.

«Очень многие люди были с ним знакомы, у них есть о нем эксклюзивные архивы. Наверняка кто-то знает о его жизни больше, чем мы, и это хотелось бы отразить в фильме. Чтобы люди знали, каким человеком был Якупов. Мы очень надеемся, что общественность поможет нам создать фильм и предоставит нам для этого документы», – рассказал Галиев.

Ильдар Галиев: «Родителям нужно наладить со своими детьми доверие, это поможет избежать вербовки. Именно на это сейчас нацелена вся система профилактики» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Самое уязвимое звено для вербовщиков – дети

Чтобы не допустить масштабного распространения терроризма и экстремизма в республике, все ведомства проводят большую профилактическую работу. Прежде всего, она касается подрастающего поколения, ведь именно подростки чаще всего оказываются втянутыми в деятельность деструктивных групп.

Беседы с психологами, различные развивающие форумы, вовлечение в общественную деятельность и благотворительность – профилактическая работа с детьми проводится совместно с Министерством по делам молодежи РТ и Министерством образования республики.

«Мы должны внимательно относиться ко всему, что происходит, особенно к нашим детям. Потому что в последнее время угрозы влияют именно на детей. Родителям нужно наладить со своими детьми доверие, это поможет избежать вербовки. Именно на это сейчас нацелена вся система профилактики», – рассказал руководитель Аппарата антитеррористической комиссии в РТ Ильдар Галиев.

Зиля Валеева рассказала, что в республике существует немало организаций, которые активно ведут профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи. Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева рассказала, что в республике существует немало организаций, которые активно ведут профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи. В их число входят Центр молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост», Общественный фонд «Отечество» и Благотворительный фонд «Ярдэм».

«Те практики, которые сейчас используются для противостояния терроризму и экстремизму, на самом деле очень интересные и эффективные. Я считаю, именно они помогут нам уберечь молодежь от пагубного влияния. Главное, чтобы были достойные примеры для подражания», – заключила Зиля Валеева.