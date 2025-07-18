«В Татарстане все романтики»: Федор Конюхов рассказал в Казани о новой экспедиции

Путешественник Федор Конюхов сегодня приехал в Казань, чтобы рассказать о своей новой экспедиции, которая связана с изучением проблемы микропластика в Мировом океане. Спонсором проекта стала татарстанская компания. Поддержали проект в Академии наук РТ. О том, как проблема Мирового океана затронула Татарстан и страну, – в репортаже «Татар-информа».





Федор Конюхов сегодня приехал в Казань, чтобы рассказать о своей новой экспедиции

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В Казани и в Татарстане все романтики, я вам всем симпатизирую»

В свои 73 года Федор Конюхов готовится пересечь Тихий, Индийский и Атлантический океаны на парусном плоту татарстанской компании «Миррико», который специально создали для этой экологической миссии.

Экспедиция стартует в декабре 2026 года из порта Вальпараисо в Чили. Путешественник планирует за 160 дней преодолеть маршрут до Австралии, исследуя крупнейшее в мире скопление морского мусора – так называемое Большое тихоокеанское мусорное пятно. Конюхов намерен обойти его по периметру, зафиксировать координаты при помощи спутниковых маяков, вести видеодневник, отбирать пробы воды и регистрировать температуру океанических слоев.

Собранные данные он передаст в биотехнологический кластер Татарстана для разработки инновационных решений по очистке водоемов от микропластика. Подробнее об экспедиции путешественник, писатель и художник рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Здравствуйте, мои дорогие, я приехал к вам, потому что здесь у меня много друзей, потому что в Казани и в Татарстане все романтики, я вам всем симпатизирую», – начал свое выступление великий путешественник.

Парусный плот татарстанская компания «Миррико» специально создала для этой экологической миссии Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы, Россия, великая страна и по территории, и по людям. И у нас не должно быть равнодушия»

Он поделился, что когда поднимает проблему микропластика в Мировом океане, ему часто задают вопрос: «А при чем тут мы? Мы ведь далеко от океана».

«Большое тихоокеанское пятно в океане достигло размеров континента. Его длина 2000 километров в длину и в ширину. Я выступал в разных странах, рассказываю об этой проблеме, и никто не берется ее решать. Но мы, Россия, великая страна и по территории, и по людям. И у нас не должно быть равнодушия, наш земной шар принадлежит всем нам», – считает он.

Несмотря на отдаленность от Большого мусорного пятна, страдает от него экология не только России, но и всей планеты.

«Микропластик поедает рыбка, а мы ее кушаем. Я собирал в Антарктиде помет пингвинов для изучения, и в нем был обнаружен микропластик. Поэтому мы не можем быть равнодушными. Мы не сможем решить проблему, но мы можем стать первыми, кто начнет с ней бороться», – сказал путешественник.

Конюхов будет брать пробы воды по всему маршруту экспедиции. После завершения экспедиции их передадут инновационным компаниям для создания уникальных биотехнологических решений для очистки воды от микропластика.

Путешественник планирует за 160 дней преодолеть маршрут до Австралии, исследуя крупнейшее в мире скопление морского мусора Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы уже договорились, что после экспедиции привезем плот к вам и поставим в музей»

«Когда я заехал к вам, я увидел, что Татарстан – это место, где можно развернуться. Это такая красивая республика. Мы потом с вами и другие проекты будем делать. У меня есть некоторые задумки, которые я хотел бы здесь воплотить в жизнь», – поделился путешественник.

Плот, на котором он отправится в экспедицию, будет сделан из переработанного пластика. После возвращения судно передадут Татарстану.

Федор Конюхов сообщил, что плот станет экспонатом в музее, где детям будут рассказывать об экологии.

«Мы уже договорились, что привезем плот к вам и поставим в музей, а может, сделаем для него специальный маленький музейчик, накроем его стеклом. И, соответственно, не один плот, а результаты экспедиции покажем и фотографии. Это будет для детей», – отметил он.

Игорь Малыхин: «Я тоже видел этих рыб-мутантов. Все это влияние микропластика. Меня зацепила эта проблема» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Во время путешествий заметил рыб, которые стали больше похожи на мутантов»

Также в его планах собрать саженцы из разных регионов страны и высадить их на одной большой территории. Татарстан, на его взгляд, прекрасно подходит для реализации этой задумки.

«Я хочу посадить национальные деревья России. Выбрать для этого хочу не очень хорошую землю, может быть даже мусорку, хорошие земли для этого не нужно использовать. Мой друг в Австралии сделал – он окультурил территорию, собрал мусор. Я бы собрал с Тулы дубы, с Карелии – карельскую березу, с Красноярского края – кедры и так далее. Но нужно, чтобы и люди меня поддержали», – отметил путешественник.

Генеральный директор «Миррико» Игорь Малыхин сказал, что знаком с Конюховым с 2019 года.

«Он рассказал мне, как заметил во время своих путешествий рыб, которые стали больше похожи на мутантов. Я тоже видел этих рыб-мутантов. Все это влияние микропластика. Меня зацепила эта проблема, и Федор поделился со мной своими мыслями о том, как ее решить. Мы, как компания, согласились поддержать его», – рассказал он.

Рифкат Минниханов подчеркнул, что в республике используют научные подходы в решении вопросов экологии Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы оказались на острие, поэтому этот вопрос был актуальным. Мы решаем его на государственном уровне»

Поддержали проект также в Академии наук Татарстана.

«Я должен сказать, что проблема микропластика существует уже давно и в этой части проводится большая работа. Есть первичный микропластик – это то, что остается после нашей бытовой деятельности, вторичный микропластик – это результат разложения пластика», – обратил внимание президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов.

Он отметил, что Татарстан богат различными водными объектами, поэтому проблема для республики существенна.

«У нас в апреле этого года принята стратегия по биотехнологиям, принята программа по развитию нефтехимической отрасли, создана особая экономическая зона в Заинске по биотехнологиям. Наверное, мы оказались на острие, поэтому этот вопрос был актуальным. Мы решаем его на государственном уровне. Отдельно в вузах есть наработки, которые мы активно используем», – пояснил Рифкат Минниханов.

Президент Академии наук Татарстана подчеркнул, что в республике используют научные подходы в решении вопросов экологии.

«Результаты этой экспедиции будут обработаны и использованы в наших научных школах. КФУ сегодня у нас ведет разработки по поиску микроорганизмов, которые способны разлагать микропластик. Этот вопрос отдельно рассматривается и является спорным, потому что неизвестно, какими будут последствия разложения микропластика», – рассказал он.

Также Рифкат Минниханов обратил внимание, что в Татарстане существует множество проектов, которые занимаются проблемами экологии.

По видеосвязи из Владивостока к беседе подключился заведующий лабораторией техники подводных исследований и испытаний Института океанологии им. Ширшова РАН Константин Рогинский Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Начинать надо с того, чтобы перестать бросать мусор в воду»

По видеосвязи из Владивостока к беседе подключился заведующий лабораторией техники подводных исследований и испытаний Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Константин Рогинский. Институт ведет исследования вместе с Конюховым не первый год.

«На протяжении многих лет мы занимаемся изучением проблем микропластика, и ничего хорошего от его влияния на окружающую среду, естественно, нет. Разрабатываются меры его нейтрализации, но никто не говорит о том, что нужно начинать с себя. Микропластик просто так в водоемах не образуется – его выкидывают люди. Начинать надо с того, чтобы перестать бросать мусор в воду», – подчеркнул он.

Константин Рогинский обратил внимание, что помимо Большого мусорного пятна в Мировом океане бороздят и другие мусорные острова.

«Призываю всех перестать выбрасывать пластик в водоемы. Это будет наш самый большой вклад», – добавил заведующий лабораторией Института океанологии.

Федор Конюхов известен своими рекордными экспедициями: на его счету 4 кругосветных плавания, 15 пересечений Атлантики, восхождения на 7 высочайших вершин всех частей света. Он единственный россиянин, добившийся этого. Конюхов достиг всех пяти полюсов Земли и совершил одиночное кругосветное путешествие на воздушном шаре, установив два мировых рекорда.



Помимо путешествий Конюхов занимается наукой, искусством и миссионерской деятельностью. В 2010 году он был рукоположен в сан священника, но не привязан к конкретному приходу – строит часовни по всему миру и рассказывает о православии. Как художник он пишет иконы и картины, вдохновленные своими странствиями. Федор Конюхов – автор 26 книг о путешествиях, вере, преодолении стихий и многом другом.