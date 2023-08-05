В Татарстане временно закрыты участки дороги на границе с Удмуртией

До 30 сентября в Татарстане перекрыт участок дороги Агрыз — граница Удмуртской республики. Работы ведутся на отрезках №1 (км 0,0 — км 3,4) и №2 (км 0,0 — км 1,6) в Агрызском районе, сообщает Миндортранс РТ.

Меры приняты на время капремонта дорог. Объехать участки можно по дорогам общего пользования по ул.Казанской, ул.Азина, ул. Ленина, ул. Азиатской в городе Агрыз.

В министерстве призвали водителей заранее планировать маршруты.