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В Татарстане временно закрыты участки дороги на границе с Удмуртией
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До 30 сентября в Татарстане перекрыт участок дороги Агрыз — граница Удмуртской республики. Работы ведутся на отрезках №1 (км 0,0 — км 3,4) и №2 (км 0,0 — км 1,6) в Агрызском районе, сообщает Миндортранс РТ.
Меры приняты на время капремонта дорог. Объехать участки можно по дорогам общего пользования по ул.Казанской, ул.Азина, ул. Ленина, ул. Азиатской в городе Агрыз.
В министерстве призвали водителей заранее планировать маршруты.
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