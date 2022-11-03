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Ру Тат
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Транспорт
3 ноября 2022  04:24

В Татарстане временно закрыто движение по дороге Уруссу – Октябрьский

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В Татарстане временно ограничено движение транспортных средств по автомобильной дороге Уруссу – Октябрьский, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ограничение вводится в связи с аварийным состоянием моста через реку Ик, которая находится на территории Башкортостана. Оно будет действовать до завершения ремонтных работ», – отметили в министерстве.

Водители могут совершить объезд по дорогам Азнакаево – Ютаза – М5, Уруссу – Октябрьский – Абсалямово – Уба, Абсалямово – Александровка.

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