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Общество 15 июля 2025 11:50

В Татарстане временно закроется железнодорожный переезд 831 км

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В Высокогорском районе РТ временно закроют железнодорожный переезд 831 км станции Куркачи. Это связано с капремонтом железнодорожного полотна на перегоне Бирюли – Куркачи, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«На период проведения ремонта пути с 19 часов 16 июля до 9 часов 17 июля движение автотранспорта через железнодорожный переезд 831 км будет закрыто», – говорится в сообщении.

Объезд через железную дорогу будет организован по автомобильному путепроводу возле села Чепчуги.

#Гжд #железнодорожный переезд
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