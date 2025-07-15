В Татарстане временно закроется железнодорожный переезд 831 км

В Высокогорском районе РТ временно закроют железнодорожный переезд 831 км станции Куркачи. Это связано с капремонтом железнодорожного полотна на перегоне Бирюли – Куркачи, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«На период проведения ремонта пути с 19 часов 16 июля до 9 часов 17 июля движение автотранспорта через железнодорожный переезд 831 км будет закрыто», – говорится в сообщении.

Объезд через железную дорогу будет организован по автомобильному путепроводу возле села Чепчуги.