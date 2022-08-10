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Ру Тат
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Транспорт
10 августа 2022  04:32

В Татарстане временно прекратит работу пригородная железнодорожная касса на 774 километре

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В Татарстане будет приостановлена работа пригородной железнодорожной кассы на остановочном пункте 774 километр, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Пригородная железнодорожная касса временно прекращает работу с 10 августа», – отметили в пресс-службе.

При посадке с этого остановочного пункта билеты на электрички можно приобрести в мобильном приложении РЖД или в поезде без взимания комиссионного сбора.

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