В Татарстане врачи вернули зрение полностью ослепшей 96-летней женщине

В Альметьевске врачи-офтальмологи вернули зрение 96-летней пациентке. Об этом сообщает пресс-служба Альметьевской центральной районной больницы.

У женщины была осложненная катаракта. На момент поступления в больницу она была полностью слепа на протяжении двух лет – не видела абсолютно ничего и не различала даже свет.

Хирурги офтальмологического отделения взялись за сложный случай. Операция прошла успешно: врачи заменили помутневший хрусталик и пересадили современную интраокулярную линзу. Уже на следующий день после вмешательства женщина смогла видеть лица родных и ориентироваться в пространстве.

«Этот случай – пример того, что современные технологии и профессионализм врачей позволяют помогать даже в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. Пациентка пришла к нам с нулевым зрением – и ушла видящей. Для нас это лучшая награда», – прокомментировал заведующий офтальмологическим отделением ЦРБ Айрат Гильфанов.

В Альметьевской ЦРБ отметили, что технические возможности проводить подобные операции появились благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».