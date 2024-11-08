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В Татарстане врачи удалили огромное образование из грудной клетки пожилой женщины
Торакальные хирурги РКБ Татарстана провели операцию по удалению крупного образования из грудной клетки 75-летней пациентки. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
В конце прошлого года пожилая женщина стала задыхаться, появился странный кашель, возникли проблемы с глотанием пищи, а также постоянные боли в области груди.
Еще в 2017 году подобные симптомы позволили выявить аномально увеличенную щитовидную железу, расположенную нетипичным образом. Тогда врачам пришлось провести удаление опухоли практически со всей железой. Но в этот раз опухоль выросла из нижнего полюса щитовидной железы и заняла треть грудной клетки.
Как отметили врачи, в их практике такое образование встречается впервые. Хирурги успешно выполнили операцию, удалив опухоль через разрез между ребер за три часа.
Сейчас пенсионерка уже дома, чувствует себя хорошо и сердечно благодарит врачей.
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