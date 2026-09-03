В Татарстане впервые в России пройдет единый день первокурсника

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 10 городах Татарстана 18 сентября пройдет единый день первокурсника. Всех студентов, только начавших обучение соберут на одной площадке в каждом из городов, где подготовят образовательную и развлекательную программы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал замминистра по делам молодежи РТ Владислав Усанов.

«С утра в каждом вузе будет проведена традиционная встреча студентов с ректорами, а уже после обеда мы организуем единый день первокурсника. Кстати, раньше никто в стране такого не делал. В Казани главной площадкой станет центр семьи «Казан». Там о своей работе расскажут НКО, которые предлагают различные возможности студентам, а также пройдет концерт», – пояснил он.

Подобная программа ждёт и первокурсников ещё из девяти городов Татарстана. Интересно, что все 10 площадок будут связаны видеосвязью, а входным билетом на праздник станет браслет, который выдают при голосовании на выборах, которые будут проходить в эти дни по всей стране.