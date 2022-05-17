В Татарстане впервые в досрочный период ЕГЭ определились девять стобалльников

В Татарстане в этом году впервые по результатам досрочного периода ЕГЭ определились девять стобалльников — по русскому языку, профильной математике, физике, химии, обществознанию. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Это в истории нашей республики впервые — столько стобалльников в досрочный период», — сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин отметил, что особенность результатов досрочного периода ЕГЭ этого года — невысокий средний балл, а также высокая доля не преодолевших минимальный порог по профильной математике, химии, биологии, обществознанию, информатике и ИКТ.

«Пересдать неудовлетворительный результат выпускники прошлых лет смогут только через год», — подчеркнул министр.

Проведение ЕГЭ разделено на три периода — досрочный (с 21 марта по 18 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (5–20 сентября).

Из-за пандемии коронавируса Covid-19 в 2020 и 2021 годах досрочный период ЕГЭ не проводился.