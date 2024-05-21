В Татарстане впервые три выпускника не смогли сдать итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ

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В Татарстане впервые три одиннадцатиклассника получили «незачет» по итоговому сочинению, которое является допуском к ЕГЭ. Это учащиеся из Казани и Сармановского района. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«14 604 выпускника получили “зачет” за итоговое сочинение или изложение и, соответственно, допуск к государственной итоговой аттестации», – рассказал глава Минобрнауки.

Получившие незачет не допускаются к экзаменам и лишаются возможности получить аттестат в этом году, пояснил спикер.

Итоговое сочинение (изложение) проводилось 6 декабря, 7 февраля и 10 апреля.