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В Татарстане впервые три выпускника не смогли сдать итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ
В Татарстане впервые три одиннадцатиклассника получили «незачет» по итоговому сочинению, которое является допуском к ЕГЭ. Это учащиеся из Казани и Сармановского района. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.
«14 604 выпускника получили “зачет” за итоговое сочинение или изложение и, соответственно, допуск к государственной итоговой аттестации», – рассказал глава Минобрнауки.
Получившие незачет не допускаются к экзаменам и лишаются возможности получить аттестат в этом году, пояснил спикер.
Итоговое сочинение (изложение) проводилось 6 декабря, 7 февраля и 10 апреля.
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