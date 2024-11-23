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В Татарстане впервые сняли реалити-шоу на татарском языке
В Татарстане сняли проект под названием «Асылыбызга кайту» — «Возвращение к истокам». Это первое в республике реалити-шоу на татарском языке.
Сняла передачу телерадиокомпания ГТРК Татарстан, а сами съемки прошли летом.
Герои реалити-шоу - две девушки: одна – из поселка, другая – из Казани. По сюжету им предстоит поменяться местами и на себе испытать истинные ценности в деревнях и больших городах.
Проект создан при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике Татарстан.
Согласно опубликованному постеру, реалити-шоу покажут 30 ноября в 08:00 и 1 декабря 08:15 на ГТРК Татарстан.
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