В Татарстане впервые сняли реалити-шоу на татарском языке

В Татарстане сняли проект под названием «Асылыбызга кайту» — «Возвращение к истокам». Это первое в республике реалити-шоу на татарском языке.

Сняла передачу телерадиокомпания ГТРК Татарстан, а сами съемки прошли летом.

Герои реалити-шоу - две девушки: одна – из поселка, другая – из Казани. По сюжету им предстоит поменяться местами и на себе испытать истинные ценности в деревнях и больших городах.

Проект создан при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике Татарстан.

Согласно опубликованному постеру, реалити-шоу покажут 30 ноября в 08:00 и 1 декабря 08:15 на ГТРК Татарстан.