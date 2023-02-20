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Общество 20 февраля 2023 11:20

В Татарстане впервые с конца октября 2022 года выявили 145 случаев коронавируса

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За последние сутки в Татарстане 145 человек заболели коронавирусом – в последний раз такой показатель был зарегистрирован в республике 25 октября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

18 татарстанцев были госпитализированы. Еще 98 человек выздоровели. Всего с начала пандемии в регионе выявили 197 164 ковид-случая: 193 208 человек излечились, жертвами инфекции стали 2 010.

#коронавирус
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