В Татарстане впервые с конца октября 2022 года выявили 145 случаев коронавируса

За последние сутки в Татарстане 145 человек заболели коронавирусом – в последний раз такой показатель был зарегистрирован в республике 25 октября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

18 татарстанцев были госпитализированы. Еще 98 человек выздоровели. Всего с начала пандемии в регионе выявили 197 164 ковид-случая: 193 208 человек излечились, жертвами инфекции стали 2 010.