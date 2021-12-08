В Татарстане впервые с 5 ноября зарегистрировали менее 200 случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 193 новых случая коронавируса Covid-19. Впервые с 5 ноября этого года число зафиксированных в республике заражений опустилось ниже 200.

Пресс-служба Минздрава РТ отмечает, что один случай заражения завозной, остальные — контактные. «Пятьдесят девять человек госпитализировано, 134 получают лечение на дому», — уточняют в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 98 человек. В Набережных Челнах отмечено 32 случая болезни, тогда как в Зеленодольском районе — 15, а в Нижнекамском — 11. Всего инфицированные выявлены в 21 муниципалитете региона.

Таким образом, по данным на 8 декабря 2021 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 39 850 случаев заболевания. Выздоровели 33 110 жителей Татарстана, причем 246 излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 141 824 татарстанца, прирост числа вакцинаций за день составил 25 901. Обеими дозами привиты уже 1 654 785 человек.