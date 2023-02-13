Неделя «Детство равных возможностей» впервые проходит в Татарстане

Для полноценного обучения детей-инвалидов в Татарстане и по всей стране не хватает педагогов и тьюторов, современных учебников, учебных пособий, а также специализированных игрушек и игр. Актуальные проблемы образования особенных детей обозначили сегодня участники недели Института коррекционной педагогики Российской академии образования «Детство равных возможностей», которая впервые открылась в Казани.

«Российская Федерация ориентирована на создание единого образовательного пространства. Это значит, что независимо от проживания ребенка, даже если он вместе с семьей живет в удаленном населенном пункте, для него должны быть созданные равные образовательные условия. В связи с этим проводится мероприятие „Детство равных возможностей“. Мы уже посетили Башкортостан, Хабаровский край, Санкт-Петербург, Республику Осетию и другие регионы», — сообщила журналистам директор Института коррекционной педагогики РАО Татьяна Соловьева.

Главная цель мероприятия заключается в презентации федеральных разработок в регионах и поиске ответов на актуальные вопросы специалистов и родителей, касающиеся организации обучения детей. В этой сфере существуют различные проблемы, и среди главных — дефицит кадров.

«Где бы ни учился ребенок с ограниченными возможностями здоровья, его образование должно быть специальным, обучать его должен педагог-дефектолог, да еще и профильный. К примеру, сурдопедагог для детей с нарушениями слуха. Узкопрофильных специалистов не хватает», — констатировала Соловьева.

Второй важный вопрос связан с обеспечением образовательных организаций современными учебниками, игрушками и играми отечественного производства. Важно насытить рынок полезными и безопасными современными игрушками, уверена спикер. Не менее важна и поддержка семей, воспитывающих особенных детей.

«Для этого был инициирован федеральный проект в рамках нацпроекта „Образование“. Каждый родитель, в том числе проживающий в Татарстане, может обратиться через портал Растимдетей.рф и получить бесплатные консультации по наболевшим вопросам», — пояснила Соловьева.

Заместитель министра образований и науки РТ Минзалия Закирова проинформировала, что в Татарстане проживают более 30 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Это примерно 17,5 тыс. детей дошкольного возраста и 12,5 тыс. школьников.

«Все дети дошкольного возраста по мере возможностей охвачены дошкольным образованием. В республике есть организации инклюзивного образования и в дошкольных учреждениях», — заметила Закирова.

Представитель республиканского министерства подтвердила, что в коррекционных школах не хватает педагогов, дефектологов и тьюторов, но кадровый дефицит региону удается закрыть за счет увеличения нагрузки работающих педагогов.

«Наши педагоги, понимая, что не хватает отдельных специалистов, берут нагрузку в полторы-две ставки и справляются с этим», — уточнила Закирова.

Директор Института психологии и образования Казанского федерального университета Айдар Калимуллин добавил, что КФУ в области дефектологического образования развивает два направления — вуз проводит подготовку логопедов и специалистов в области специальной педагогики и психологии.

«Мы ставим перед собой задачу начать подготовку специалистов для работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. Сейчас по всем уровням образования в КФУ обучаются более 500 студентов. Ежегодно по программам бакалавриата и магистратуры мы выпускам свыше 100 специалистов. Безусловно, этих специалистов не хватает, но проблема в другом — сколько из них доходит до образовательных организаций. Прежде всего это связано с недостаточным уровнем заработной платы», — объяснил Калимуллин.

Согласно данным спикера, выпускники вуза работают не только в государственных, но и в частных образовательных организациях, а также «находят себя в социальной сфере». Чтобы закрыть проблему кадрового дефицита, нужно не только решить вопрос с повышением заработной платы педагогов, но и изменить нормативы труда, а также создать условия для профессионального роста, чтобы молодые специалисты получали удовлетворение от работы, заключил представитель КФУ.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.