В Татарстане впервые провели уникальную операцию и спасли новорожденного от водянки мозга

В Детской республиканской клинической больнице впервые в Татарстане провели уникальную операцию на мозге новорожденного малыша. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«В стенах ДРКБ в отделении нейрохирургии впервые выполнена операция по санации желудочков мозга недоношенного полуторакилограммового ребенка», – рассказала врач-нейрохирург ДРКБ Эльза Фатыхова.

Врачи под контролем рентгена с помощью маленьких проколов очистили желудочки мозга от сгустков крови, которые заполнили все их пространство.

Фото: пресс-служба ДРКБ

Эта операция в дальнейшем должна помочь малышу избежать водянки мозга.

Такие операции начали выполнять не так давно. В России, как и во всем мире, всего несколько клиник могут выполнить такое хирургическое вмешательство.

«Выполнить операцию возможно только там, где есть хорошая эндоскопическая оснащенность операционной, где у хирургов есть опыт, поскольку ребенок очень маленький, размеры желудочков крошечные, необходимо ювелирно выполнить санацию, не повредив сосуды», – добавила нейрохирург.

Команде ДРКБ удалось выполнить это вмешательство безошибочно, сейчас новорожденный восстанавливается. Медики надеются, что он продолжит гармонично расти и развиваться.