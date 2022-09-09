В Татарстане впервые провели уникальную операцию и спасли новорожденного от водянки мозга
В Детской республиканской клинической больнице впервые в Татарстане провели уникальную операцию на мозге новорожденного малыша. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.
«В стенах ДРКБ в отделении нейрохирургии впервые выполнена операция по санации желудочков мозга недоношенного полуторакилограммового ребенка», – рассказала врач-нейрохирург ДРКБ Эльза Фатыхова.
Врачи под контролем рентгена с помощью маленьких проколов очистили желудочки мозга от сгустков крови, которые заполнили все их пространство.
Эта операция в дальнейшем должна помочь малышу избежать водянки мозга.
Такие операции начали выполнять не так давно. В России, как и во всем мире, всего несколько клиник могут выполнить такое хирургическое вмешательство.
«Выполнить операцию возможно только там, где есть хорошая эндоскопическая оснащенность операционной, где у хирургов есть опыт, поскольку ребенок очень маленький, размеры желудочков крошечные, необходимо ювелирно выполнить санацию, не повредив сосуды», – добавила нейрохирург.
Команде ДРКБ удалось выполнить это вмешательство безошибочно, сейчас новорожденный восстанавливается. Медики надеются, что он продолжит гармонично расти и развиваться.