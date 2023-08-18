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В Татарстане впервые провели операцию по частичной замене роговицы
Впервые в Татарстане провели кератопластику по новой технологии – заменили роговицу глаза частично. Специалисты Республиканской клинической офтальмологической больницы готовились к проведению таких сложных вмешательств целый год.
До недавнего времени роговицу меняли полностью, таких операций проводили от 30 до 50 в год, сейчас же специалисты имеют возможность заменять отдельные ее части.
«Мы можем сохранять здоровые слои роговицы и заменять только поврежденные части. Преимуществом таких операций является меньшая хирургическая травматизация, отсутствие швов, более высокие зрительные результаты и более быстрая адаптация пациентов в послеоперационному периоду», – объяснила офтальмолог отделения микрохирургии РКОБ Наргиза Давлетшина.
Вчера прооперировали первого пациента, сегодня взяли в операционную уже второго. В РКОБ надеятся, что такие высокотехнологичные операции в скором времени встанут на поток.
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