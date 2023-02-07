В Татарстане впервые прошел республиканский форум, посвященный инженерному образованию

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани сегодня прошел форум «Современное инженерное образование», посвященный пятилетию татарстанского образовательного проекта «Инженерная республика». В мероприятии, которое состоялось впервые, приняли участие школьники из Казани, Зеленодольска, Нижнекамска и Чистополя, а также из Балтасинского, Высокогорского, Кукморского, Лаишевского и Рыбно-Слободского районов.

«Это первый республиканский форум. Но такое чувство, что проводим грандиозное международное событие. Образовательный проект „Инженерная республика” стартовал 1 сентября 2018 года. Открывались школы, инженерные классы. Одним из первых эту инициативу поддержал Балтасинский район», — сказала заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

Минзалия Закирова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она выразила уверенность, что проект объединит всю республику, поскольку к его реализации присоединятся и другие муниципальные образования.

Образовательный проект «Инженерная республика» направлен на создание сети инженерных школ для выявления и обучения талантливых детей, мотивированных на профессиональную инженерно-техническую деятельность. На сегодняшний день в нем участвуют 500 учащихся из 36 классов.

Начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов подчеркнул, что реализация проекта началась в Казани. «Сегодня этот богатейший опыт распространяется по всей республике. Мы рады, что казанскую образовательную палитру украшают такие жемчужины — наши школы», — отметил он.

Ирек Ризванов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В школах Татарстана также развивается технологический профиль обучения. Так, в 2022–2023 учебном году из 29 333 обучающихся 10–11-х классов 16% школьников выбрали технологический профиль. Ежегодно начиная с 2019 года количество учащихся, выбирающих технологический профиль, увеличивается. Число классов технологического профиля в 2019 году составляло 119, а в 2022 году выросло до 304.

Кроме того, в 2022–2023 учебном году из 74 220 студентов, поступивших в колледжи республики, 43% учащихся выбрали программы обучения инженерного направления. Из 143 711 студентов вузов 40% человек обучаются по специальностям инженерно-технических направлений.