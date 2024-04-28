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В Татарстане впервые прошел региональный этап конкурса «Мисс и миссис бизнес Россия»
В Татарстане впервые прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Мисс и миссис бизнес Россия», который собрал лидеров бизнеса и представителей медиа и подчеркнул важность женщин и их вклад в экономическое развитие региона. Об этом сообщают организаторы.
Участниками финала стали 30 выдающихся бизнесвумен, показавших высокий уровень профессионализма и активной общественной позиции. Конкурсная программа включала серию мастер-классов, нацеленных на укрепление управленческих и предпринимательских компетенций. Кроме того, конкурсантки представили творческие номера и видеовизитки, в которых делились своими успехами и историями личного и профессионального роста.
Вечер украсила «Аллея Звезд», созданная по образцу голливудских традиций, что добавило торжественности.
Главную корону конкурса получила Раджана Султанова ( «Grand prix Татарстан 2024»). Анастасия Симонова завоевала титул «Миссис бизнес Татарстан 2024», Наталья Панфилова — «Королева бизнеса Татарстан 2024», Алия Шайдуллина — «Миссис бизнес талант Татарстан 2024», Екатерина Андронова — «Миссис бизнес classic Татарастан 2024», Ольга Улыбина — «Миссис бизнес gold Татарстан 2024» и Алина Радченкова — «Мисс бизнес Татарстан 2024».
Жюри также решило ввести новое звание «Миссис Бизнес Казань», которое получила адвокат по семейному праву Юлия Кабирова.
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