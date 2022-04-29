«Вместо открытой грудины несколько проколов»: в РКБ делают операции на новом оборудовании

В РКБ Татарстана начали применять уникальную технологию лечения сосудов сердца. Оборудование для нее есть лишь в десяти клиниках России. Как открытую операцию на сердце удалось заменить манипуляцией через проколы, и как чувствуют себя пациенты сразу после операции, «Татар-информ» понаблюдал в операционной.

В РКБ Татарстана начали применять уникальную технологию лечения сосудов сердца Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Высокоскоростной бур сверлит сосуды сердца

В РКБ Татарстана сегодня провели первые операции на новейшем высокотехнологичном оборудовании, двум татарстанцам с тяжелой коронарной патологией – кальцинированными бляшками.

«Для человека – это шанс вернуть себе полное здоровье. До нашего вмешательства у пациентов были жалобы на непереносимость физических нагрузок, одышку, на боли в покое. После нашего вмешательства и восстановления коронарной артерии все эти симптомы проходят», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения №1 РКБ Андрей Терегулов.

Шестнадцать медиков одновременно находились в операционной, еще пять человек наблюдали за процессом из-за стекла смотровой.

Мастер-класс для врачей со всей республики провел заведующий отделением рентгено-хирургических методов лечения и диагностики Федеральной медико-биологического агентства России из Москвы Антон Стаферов. Его задача обучить рентген-хирургов РКБ новой технологии.

«В повседневной работе мы часто сталкиваемся с очень тяжелыми кальцинированными поражениями коронарных артерий. В этих случаях при помощи наших обычных традиционных технологий, к сожалению, мы не имеем возможности эффективно справиться с проблемой, которая мешает нашему пациенту. Эта методика известна давно, сейчас она переживает второе рождение и помогает нам эффективно, а главное безопасно помогать пациентам», – рассказал Антон Стаферов.

В клинику сегодня приехали хирурги со всего Татарстана, чтобы посмотреть, как проводится такое инновационное хирургическое вмешательство. В последствии они будут направлять больных из своих ЦРБ и медицинских центров в республиканскую клинику.

Доктора освоили технологию механической ультравысокоскоростной ротационной абляции кальцинированных поражений коронарных артерий. На деле, высокоскоростной бур сверлит забитые сосуды сердца – аппарат бурит на скорости от 150 до 200 тысяч оборотов в минуту. Все это под контролем рентгена через проколы.

Звук бурения напоминает сверление в кабинете стоматолога.

Всего в России 10 таких медицинских комплексов, в Татарстан оборудование поставили первым из всех регионов ПФО.

Андрей Терегулов: «Для человека – это шанс вернуть себе полное здоровье» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Часовая операция без наркоза вместо открытой грудной клетки

Андрей Терегулов объяснил, что артерия может быть забита разными субстратами, в том числе, атеросклеротической бляшкой. Она может быть мягкая, а может состоять из кальция – почти, как камень.

И если бляшка мягкая, то рентгенхирурги могут беспрепятственно через прокол «зайти» в сосуд, поставить специальный баллончик и раздуть его. Но когда бляшка состоит из кальция, такой метод невозможен.

Через РКБ за год проходят 1650 пациентов с коронарной патологией. По статистике от 3 до 5% пациентов из них имеют кальцифицированные сосуды. Иногда невозможность проведения хирургического вмешательства из-за того, что бляшки, как камень, выясняется прямо на операционном столе. Тогда пациента везут обратно в палату и ничем не могут ему помочь – это, по словам врачей, тяжелый удар для человека.

Ранее, пациентов с тяжелой коронарной патологией – кальцинированными бляшками – в Татарстане направляли на аорто-коронарное шунтирование. Это сложная открытая операция на сердце, которая требует длительного восстановления.

Теперь пять рентген-хирургов РКБ будут проводить операции по новой методике.

Представитель компании-производителя высокотехнологичного оборудования Никола Пешич рассказал, что именно эта технология самого последнего поколения. Ее главное преимущество в том, что ее может использовать один человек, без помощи ассистента и медсестры.

Пациент при таком вмешательстве находится в сознании, после операции, его не повезут в реанимацию, а сразу поместят в палату. Уже на следующий день он будет готов к выписке.

Ранее, пациентов с тяжелой коронарной патологией – кальцинированными бляшками – в Татарстане направляли на аорто-коронарное шунтирование Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пациентка сразу после операции: «Спасибо врачам»

Сразу после того, как медики закончили операцию, «Татар-информу» удалось пообщаться с только что прооперированной пациенткой. Она рассказала, что 14 апреля ей сделали коронаграфию, но провести обследование не получилось, потому что бляшки были кальцинированные. От медиков РКБ поступило предложение пройти высокотехнологичную операцию на новом оборудовании. Фарида, не раздумывая, согласилась.

Накануне она приехала на операцию, спустя сутки уже была на операционном столе.

«Чувствую себя хорошо. Большое спасибо врачам. Очень хорошие здесь врачи», – сказала она.

Подвержены такому заболевания мужчины от 45 лет и женщины от 55. Нередко кальция в организме много у тех, кто страдает сахарным диабетом, хронической почечной недостаточностью, а также у тех, кто проходит гемодиализ.

Пациенты с кальцинированными бляшками в сосудах могут обратиться в свои ЦРБ и медицинские центры, где проходили обследование. Врачи при наличии показаний, направят их в РКБ.