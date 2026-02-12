В Татарстане произвели сельхозпродукции более чем на 400 млрд рублей

В Татарстане объем произведенной сельхозпродукции впервые превысил 400 млрд рублей за 2025 год. Это на 7,3% больше показателя 2024 года, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«С учетом пищевой и перерабатывающей промышленности совокупный объем продукции достиг 772 млрд рублей», – рассказал он.

Доля сельскохозяйственной отрасли в валовом региональном продукте – около 7%, подчеркнул Зяббаров. По его словам, для агропромышленного комплекса республики прошлый год в части производства был результативным.

В заседании принимают участие Раис РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель министра сельского хозяйства России Роман Некрасов.