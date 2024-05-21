В Татарстане впервые пройдет Муниципальный инвестиционный форум

В Татарстане впервые состоится Муниципальный инвестиционный форум — деловая программа мероприятия будет идти с 24 по 25 мая, сам форум стартует 23 мая. Об этом сообщает Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР).

24 мая состоится пленарное заседание, на котором обсудят повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований за счет развития института муниципальных инвестиционных уполномоченных, анализ основных трендов и популяризация «муниципального инвестиционного стандарта».

Модератором выступит исполнительный директор НО «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» Рафаэль Хусяиншин. В качестве спикеров приглашены руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, мэр Иннополиса Руслан Шагалеев, представитель Минэкономразвития России Ольга Езикеева и др.

В этот день пройдет деловая сессия «Построение системы работы с инвесторами на муниципальном уровне. Успешные практики развития муниципалитетов и городской среды, возможные решения к масштабированию в муниципалитетах РФ» с участием глав районов Татарстана и бизнес-сообществ, а 25 мая на площадке Korston Club Hotel проведут мастер-классы тренингового центра НААИР. Регистрация на мероприятие осуществляется на сайте.