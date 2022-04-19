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Культура
19 апреля 2022  17:40
Лиля Шайхутдинова

В Татарстане впервые пройдет фестиваль катыка

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В Татарстане планируется проведение I Этнографического фестиваля «Катык». Идея фестиваля заключается в том, чтобы через яркую особенность — производство национального кисломолочного напитка катыка показать самобытность культуры и традиций татарского народа.

«Хотим также пригласить наших ближайших соседей — представителей Чувашии и Республики Марий Эл. Они также представят на фестивале продукты своей национальной кухни, сувенирную продукцию и многое другое. Ключевым событием фестиваля станет представление катыка в огромном казане с подробным рассказом о его приготовлении по старинному рецепту. Этот несравненный кисломолочный продукт смогут отведать все гости фестиваля», — рассказал директор музея Минедамир Камалетдинов.

Не обойдется и без выступления фольклорных ансамблей. На территории музея гости фестиваля также смогут примерить на себя национальные костюмы и поучаствовать во всевозможных мастер-классах по народному ремеслу.

По словам Минедамира Камалетдинова, существуют свидетельства того, что ширданский катык пробовал сам Александр Сергеевич Пушкин.

Проведение фестиваля запланировано на начало августа 2022 года.

#этнографический туризм #фестиваль
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