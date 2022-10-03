В Татарстане впервые пройдет День беременных

В Татарстане и еще в нескольких регионах в этом году впервые отметят День беременных, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской митрополии.

На празднике, который организован Центром семьи, материнства и детства «Умиление», будут награждены врачи-акушеры. Кроме того, среди беременных будут разыграны призы, а также будущие мамы смогут посетить практическое занятие с доулой и позаниматься с арт-терапевтом.

В Казани праздник пройдет 6 октября в 15.30 в женской консультации №1 на улице Чуйкова.

Мероприятия по случаю празднования Дня беременных в этом году также пройдут 6 и 7 октября в женской консультации при Уруссинской Центральной районной больнице в Ютазинском районе и в женской консультации Тетюшской центральной районной больницы.

Чтобы стать участником мероприятия необходимо зарегистрироваться, отправив заявку в WhatsApp по телефону 8-967-373-76-00.