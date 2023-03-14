В Татарстане впервые поставили спектакль детям с ОВЗ на дому

В Мензелинском государственном татарском драмтеатре имени Сабира Амутбаева состоялась премьера сказки «Любопытный слоненок» по произведению Редьярда Киплинга. Автором идеи и режиссером выступил Дамир Самерханов. Такой опыт впервые реализован в Татарстане, рассказали «Татар-информу» в театре.

Спектакль создан в рамках проекта «Театр без границ» на средства Фонда президентских грантов. В постановке предусмотрены две роли, героев играют Рустам и Диляра Зиннуровы. У актеров есть опыт работы с детьми, поэтому и были выбраны именно они.

Первым зрителем сказки «Любопытный слоненок» стал 12-летний Владислав Прозоров из села Усаево Мензелинского района, к которому артисты пришли прямо домой. За процессом наблюдали психологи Мензелинского педагогического колледжа — спектакль был разработан по их советам. Владислав хорошо воспринял сказку, был доволен и много улыбался.

В Муслюмовском районе актеры побывали в четырех семьях, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья: восьмилетний Шамиль Абдуллин, 17-летняя Камиля Каюмова, 12-летний Ислам Садыков и четырехлетняя Сюмбюль Харитонова. Последняя попросила актеров приезжать еще, а Ислам и вовсе начал снимать с исполнителя роли головной убор, не желая отпускать его.

«Данный спектакль — социальный проект, хотели сделать доброе дело. Как мы поняли, такой формат новый для Татарстана, такого еще в республике не было. Планируем посетить 48 детей-инвалидов в Мензелинском, Актанышском, Муслюмовском, Сармановском и Тукаевском районах, каждому на дому покажем нашу сказку „Любопытный слоненок“», — рассказал руководитель проекта, директор Мензелинского театра Ильнур Гайниев.

Как отмечают представители социальных служб, которые также наблюдают за процессом на дому, они не верили, что можно поставить спектакль в полутора метрах между диваном и телевизором. Оказалось, что это возможно и что дети в восторге от постановки.