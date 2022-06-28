В Татарстане впервые после удаления опухоли ребро заменили на 3D-копию

Впервые в Татарстане онкологи после удаления злокачественной опухоли заменили ребро на копию, сделанную на 3D-принтере. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Врачи Онкологического диспансера Челнов обнаружили опухоль в груди у 61-летнего пациента во время очередной компьютерной томографии. Мужчина страдает сахарным диабетом второго типа, в прошлом году перенес инсульт и пластику митрального сердечного клапана.

Гистологическое исследование опухоли показало, что это хондросаркома – злокачественное новообразование скелета, формирующееся из хрящевой ткани.

Рак в области груди быстро развивался. Последние несколько месяцев мужчина мучился от непрекращающейся боли, сильнодействующие обезболивающие уже не справлялись.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

«Пациенту удалили опухоль грудины с резекцией отрезков ребер, дефект же был заменен на индивидуальный имплантат, созданный на 3D-принтере. Подобная сложная операция в Татарстане сделана впервые», – рассказали в горздраве.

Операция длилась около четырех часов и прошла успешно. В мультидисциплинарную бригаду вошли врачи из разных клиник двух крупных городов республики: руководитель саркомной группы казанского Онкодиспансера Ильдар Сафин, сердечно-сосудистый хирург БСМП Мансур Потеев, заведующий онкологическим отделением №15 челнинского Онкодиспансера Линар Нигматуллин.