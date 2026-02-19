В Татарстане впервые открылся «Фермерский островок» на базе крупной торговой сети

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

В Татарстане впервые на базе крупной торговой сети открылся «Фермерский островок», где реализуется продукция местных производителей. Он появился в Казани и стал 101-м в стране.

Оператором выступил индивидуальный предприниматель, председатель татарстанского отделения «Опоры России» Антон Баклашов.

«Вкусное и здоровое питание в наше время имеет особое значение. К сожалению, эта продукция не всегда есть на полках ритейл-магазинов, либо она недоступна по цене. Это и стало причиной открыть магазины с продукцией только местного производства, из самых разных уголков Татарстана, качественной, натуральной, традиционной и, самое важное, доступной по цене для каждого», – рассказал он.

Ассортимент продуктов местных производителей традиционен для «Фермерских островков» в Республике Татарстан: эчпочмак, баурсак, чак-чак, орешки, домашняя лапша, колбасные изделия, большой выбор молочной продукции, а также халяльные продукты.

Баклашов поблагодарил Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан и его руководителя Талию Минуллину за поддержку инициативы.

Он пояснил, что цель проекта заключается в объединении на принципах кооперации производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции региона. «Фермерские островки» дают возможность местным производителям реализовывать товары и продукцию в локациях с высоким трафиком и средним чеком на площадках гипермаркетов, ритейла и торговых сетей.

По мнению руководителя Агентства инвестиционного развития Талии Минуллиной, «Фермерские островки» – это отличный пример кооперации, когда фермеры могут снизить логистические затраты.

«Это очень хорошая инициатива, которая была поддержана на «Муниципальном часе». Сейчас мы будем дальше расширять этот проект, и нам нужно, чтобы больше фермеров реализовывали свою продукцию на специализированных торговых точках, и татарстанцы покупали продукцию, произведенную в нашей республике», –сказала она.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» при поддержке Корпорации малого и среднего предпринимательства.

«За четыре с небольшим года в 38 российских регионах организовано более 100 «Фермерских островков». За это время поставщиками островков стали более 1 250 сельхозтоваропроизводителей. Формат островков помогает представить собственную продукцию непосредственно покупателям и получить дополнительный рынок сбыта», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В Татарстане организовали восемь таких «Фермерских островков». С расширением сети увеличивается и количество поставщиков – их в республике уже около 100.

Сегодня в Татарстане был открыт еще один «Фермерский островок» – он появился в поселке Высокая гора. С учетом двух появившихся в республике объектов, общее число по России перевалило за сотню.