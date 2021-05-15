В Татарстане возведено уже 40% запланированного на 2021 год жилья

С начала года в Татарстане построили почти 40% от запланированных 2 млн 670 тыс. кв. метров жилья — то есть примерно 1 млн 60 тыс. кв. метров. Об этом на совещании в Доме Правительства региона рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Провел совещание, организованное в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами, Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В частности, из 164 запланированных «по линии коммерческого жилья» многоквартирных домов общей площадью 1 млн 265 тыс. кв. метров уже возведены 60. Это составляет 25% от плана. Из оставшихся 104 объектов в высокой стадии готовности находятся 49, в средней (от 30% до 70%) — 35, а менее чем на треть готовы 20, отметил докладчик.

Кроме того, из 161 многоквартирного дома по программе социальной ипотеки общей площадью 280 тыс. кв. метров уже построены 39 домов площадью 76 тыс. кв. метров (27% от плана). Еще 75 объектов готовы более чем на 75%, добавил Фролов.

Помимо этого, по оценке первого замглавы Минстроя РТ, «почти на 60% выполнен план по индивидуальной жилой застройке». Уже готовы 4 940 индивидуальных дома из 8 330 запланированных.