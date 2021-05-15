news_header_top_970_100
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Для учащихся 175-й гимназии Казани учебный процесс возобновится с 17 мая
Для учащихся 175-й гимназии Казани учебный процесс возобновится с 17 мая
Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае
Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае
Ру Тат
news_header_bot_970_100
15 мая 2021  10:17

В Татарстане возведено уже 40% запланированного на 2021 год жилья

news_top_970_100

С начала года в Татарстане построили почти 40% от запланированных 2 млн 670 тыс. кв. метров жилья — то есть примерно 1 млн 60 тыс. кв. метров. Об этом на совещании в Доме Правительства региона рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Провел совещание, организованное в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами, Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В частности, из 164 запланированных «по линии коммерческого жилья» многоквартирных домов общей площадью 1 млн 265 тыс. кв. метров уже возведены 60. Это составляет 25% от плана. Из оставшихся 104 объектов в высокой стадии готовности находятся 49, в средней (от 30% до 70%) — 35, а менее чем на треть готовы 20, отметил докладчик.

Кроме того, из 161 многоквартирного дома по программе социальной ипотеки общей площадью 280 тыс. кв. метров уже построены 39 домов площадью 76 тыс. кв. метров (27% от плана). Еще 75 объектов готовы более чем на 75%, добавил Фролов.

Помимо этого, по оценке первого замглавы Минстроя РТ, «почти на 60% выполнен план по индивидуальной жилой застройке». Уже готовы 4 940 индивидуальных дома из 8 330 запланированных.

строительство жилья минстрой татарстана
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное