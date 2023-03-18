В Татарстане возведено уже 35% жилья от плана

По состоянию на 18 марта годовой план по жилищному строительству в Татарстане выполнен на 35%. Об этом на субботнем совещании доложил министр строительтсва, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Он рассказал, что в республике введено 1 млн 92 тыс. кв. метров. Лидируют коммерческие застройщики – 42% от годового плана. Готов к заселению 81 многоквартирный дом общей площадью 599 тыс. кв. метров.

По программе социальной потеки построено 15 домов – это 28% от запланированных годовых показателей. По линии индивидуального жилищного строительства годовой план выполнен на 30% – это почти 450 тыс. кв. метров. В 2023 году запланировано ввести 1 млн 510 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.