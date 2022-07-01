В Татарстане возведено 69% жилья от годового плана

К данному моменту в Татарстане построено 1 млн 913 тыс. кв. метров жилья, что составляет 69% от плана на текущий 2022 год. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами Президент Татарстана Рустам Минниханов. Принял в нем участие и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Из 150 тыс. кв. метров по программе социальной ипотеки возведено уже почти 100 тыс. Построено 8920 индивидуальных домов — 74% от плана. Коммерческого жилья сдано уже более 62%: готовы 79 многоквартирных домов из 148, площадь введенного в эксплуатацию коммерческого жилья равняется 576 тыс. кв. метров, отметил докладчик.

Отдельно глава Минстроя РТ остановился на программах обеспечения жильем отдельных категорий граждан. В частности, дети-сироты должны получить 600 квартир. На 177 из них Минземимущества РТ и Госжилфонд при Президенте РТ уже заключили государственные контракты, по оставшимся 423 проводятся мероприятия по объявлению аукциона.

На втором месте по численности из льготных категорий граждан находятся молодые семьи. Необходимое для получения 50 семьями квартир финансирование доведено до муниципалитетов, сейчас они заняты подбором жилья.

Кроме того, из 25 многодетных семей, воспитывающих пятерых и более детей, 12 уже реализовали свои сертификаты. Также оформлены сертификаты для четырех из восьми вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

Помимо этого, по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» до конца года необходимо выполнить обустройство семи площадок под компактную жилищную застройку — работы выполнены на 8%, добавил Айзатуллин.

По федеральному проекту «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» строятся три объекта, их готовность оценивается в 21%. Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.