В Татарстане возведено 62% жилья от плана

В Татарстане к сегодняшнему дню построено 1 млн 917 тыс. кв. метров жилья, что составляет 62% от запланированного на 2023 год. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

Провел совещание Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. По видеосвязи в нем участвовали все муниципалитеты республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В частности, введено 65% от годового плана коммерческого строительства. Застройщики сдали 115 многоквартирных домов суммарной площадью 926 тыс. кв. метров. Продолжается возведение еще 82 домов.

Программа социальной ипотеки реализована на 50%, построены 20 домов площадью 81 тыс. кв. метров. Кроме того, на 60% выполнен годовой план в части индивидуального жилищного строительства — введено 911 тыс. кв. метров.

Докладчик напомнил, что на поддержку жилищного строительства направлены две федеральные программы. По федеральному проекту «Жилье» ведутся работы на двух дорогах и пяти объектах инженерной инфраструктуры, их выполнение составляет 67%.

Работа по семи площадкам под компактную жилищную застройку организована в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Общее выполнение составляет 66% — на текущей неделе завершены работы в Лаишевском и Черемшанском районах.