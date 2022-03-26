В Татарстане возведено 29% жилья от годового плана

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К данному моменту в Татарстане построено 797 тыс. кв. метров жилья, что составляет 29% от плана на текущий 2022 год. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Провел совещание, организованное в формате видеоконференции с участием всех муниципалитетов, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Принял в нем участие и первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

При этом более половины от общего объема введенного в эксплуатацию жилья приходится на индивидуальное жилищное строительство. Сданы 4243 дома из 12 454, или 34% от годового плана.

Почти на 49% выполнены годовые показатели по вводу социальной ипотеки — сдано 73 тыс. кв. метров. Коммерческие компании построили и ввели в эксплуатацию 39 многоквартирных домов площадью 151 тыс. кв. метров. Таким образом, план в этой части выполнен на 16%, отметил докладчик.

Всего по программе жилищного строительства на 2022 год в Татарстане предполагается возвести 2 млн 755 тыс. кв. метров.

Кроме того, глава Минстроя РТ напомнил застройщикам и подрядчикам о необходимости организации на строительных площадках противопаводковых мероприятий.

Отдельно Айзатуллин остановился на программах обеспечения жильем отдельных категорий граждан. В частности, в 2022 году квартиры должны получить 600 детей-сирот.

Из 22 многодетных семей, воспитывающих пятерых и более детей, сертификаты на жилье уже получили 19. Кроме того, квартиры должны получить еще 50 молодых семей. Также, по словам министра, оформлены сертификаты для двоих граждан из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев (всего жильем будут обеспечены семь представителей этих категорий).