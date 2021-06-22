В Татарстане возросло количество высокобалльников ЕГЭ по профильной математике

В Татарстане в этом году возросло количество высокобалльников ЕГЭ по математике профильного уровня. В республике этот экзамен сдали 9 462 выпускника, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«100 баллов получили 13 участников ЕГЭ, в 2020 году — 19. 99 балла получили 14 участников.

80 и более баллов набрали 1 575 человек, что составляет 16,65%. В прошлом году высокобалльниками стали 12,66% участников ЕГЭ по профильной математике», — отметили в министерстве.

Средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня в Татарстане составил 61,47, а в прошлом году он достиг 59,5.

Не преодолели минимальный порог в 27 баллов 304 участника, или 3,22%. За нарушение порядка проведения экзамена удален один выпускник. 13 участников завершили ЕГЭ досрочно по состоянию здоровья с оформлением соответствующего акта в пункте проведения экзамена. Теперь они будут допущены к ЕГЭ по математике повторно в резервные дни.

В этом году математика профильного уровня является предметом по выбору, поэтому пересдать предмет для улучшения результата можно только в 2022 году.