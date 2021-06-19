В Татарстане увеличилось количество стобалльников ЕГЭ по русскому языку

В Татарстане выросло количество стобалльников ЕГЭ по русскому языку. В этом году максимальное число баллов получили 102 участника экзамена, в 2020-м — 97, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В Татарстане утверждены результаты ЕГЭ по русскому языку от 3 и 4 июня. В экзамене приняли участие 15 тыс. 672 человека. 80 и более баллов набрали 6397 человек, что составляет 40,82%», — отметили в министерстве.

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в Татарстане составил 74,72. Не преодолели минимальный порог в 24 балла 12 участников экзамена. Они смогут сдать ЕГЭ по этому предмету повторно в резервные сроки.

Кроме того, известны результаты ЕГЭ по географии, литературе, химии. Так, экзамен по географии сдавали 144 человека. Из них 100 баллов набрали пять участников, 41 человек — 80 и более баллов. Не смог преодолеть порог в 37 баллов один участник. Средний балл ЕГЭ по географии по республике составил 69,46.

ЕГЭ по литературе сдали 909 человек. 100 баллов получили 35 участников, а 208 человек — 80 и более баллов. Но 13 участников не преодолели порог в 32 балла. Средний балл ЕГЭ по литературе составил 67,08.

В ЕГЭ по химии участвовали 2414 человек. Стобалльниками стали 35 участников, 537 человек сдали экзамен на 80 и более баллов. Не преодолели порог в 36 баллов 242 участника. Средний балл ЕГЭ по химии в Татарстане составил 62,71.