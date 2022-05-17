В Татарстане возросло число участников ЕГЭ по информатике, английскому языку и истории

В Татарстане в этом году увеличилось количество участников ЕГЭ по информатике – до 2 814 человек, по английскому языку – до 2 152 и по истории – до 1 799. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Традиционно самое большое количество участников ЕГЭ заявилось на обществознание – 6 204 человека, минимальное – на ЕГЭ по французскому языку – 15 человек. На ЕГЭ по китайскому и испанскому языкам в этом году выпускники не заявлялись», – сказал глава Минобрнауки.

При этом он заметил, что в связи с уменьшением количества выпускников 11-х классов по сравнению с 2019 годом снизилось и число участников ЕГЭ по большинству предметов. В этом году сдавать экзамены будут 17 420 человек, в том числе 16 163 выпускника этого года.

Хадиуллин добавил, что ОГЭ в этом году сдадут 37 260 выпускников девятых классов, в том числе 881 школьник с ограниченными возможностями здоровья. «По предметам по выбору выпускники отдали предпочтение информатике – 56,3%, географии – 43,2% и обществознанию – 42,9%», – подчеркнул он.

Министр уточнил, что количество девятиклассников, выбравших информатику, увеличилось по сравнению с 2019 годом на 1 048 человек, географию – на 2 707, а по обществознанию уменьшилось на 605 учащихся.