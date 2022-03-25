В Татарстане возродят Музей национальной культуры

В рамках заседания Совета по культуре и искусству при Президенте РТ был поднят вопрос о возрождении Музея национальной культуры. С такой инициативой выступила советский и российский ученый; доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель науки РТ Гузель Валеева-Сулейманова.

«К сожалению, в Казани нет ни одной экспозиции, где было бы представлено татарское искусство до XX века. Конечно, прошлое столетие – это время больших перемен и катаклизмов в области искусства. И сегодня мы имеем богатые экспозиции этой эпохи. Но где же у нас представлено татарское народное искусство? У нас нет ни одной экспозиции, посвященной национальному декоративному искусству», – посетовала Гузель Валеева-Сулейманова.

Она подчеркнула, что раньше в здании нынешний Национальной библиотеки РТ располагался музей национальной культуры, фонд которого насчитывал огромное количество уникальных предметов.

«Теперь же музейные экспонаты находятся в разных помещениях в коробках, покрываются пылью. Я убеждена, что это нельзя так оставлять – нужно музей восстановить. Тем более все для этого есть, осталось только найти помещение», – считает искусствовед.

Она заметила, что в новом музее можно будет сделать экспозицию татарского декоративного искусства, которая станет местом вдохновения для татарстанских художников и мастеров сувенирной продукции.

«Опираясь на эти прекрасные образцы, они могли бы создавать сувениры с настоящим национальным колоритом, которые составили бы конкуренцию китайской продукции», – предложила идею она.

Инициативу поддержал Президент РТ Рустам Минниханов.

«Мы могли бы найти место для того, чтобы расположить уникальные экспонаты. Но в вопросе создания музея вы должны показать нам пути решения. Мы согласны обсудить и решить этот вопрос», – резюмировал Президент РТ.