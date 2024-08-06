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Общество 6 августа 2024 15:56

В Татарстане возродили традицию времен СССР: провели национальный «Пятачок»

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В Мамадыше на площади перед районным ДК снова вспомнили о старой доброй традиции времен СССР: провели национальный «Пятачок». Это мероприятие проводится уже второй год подряд. Ранее на нем жителей и гостей города познакомили с татарской культурой и национальной кухней, пишет «Татарстан 24».

Одна из главных достопримечательностей вечера - национальная игра татарского народа «Йозек салыш». Впервые он собрал на мамадышской площадке несколько сотен человек: все они собрались в круг.

Как позже сказали организаторы, в 2024-м «Пятачок» провели с некими новшествами. На танцевальном и песенном вечере выступали жители сел района, причем у каждого поселка есть своя уникальная история и традиции. Подробнее – в репортаже.

#культура #село #Татарстан #национальные праздники
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