В Татарстане возобновят турнир КВН для работающей молодежи

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В этом году в Татарстане планируют запустить турнир формата «Клуба веселых и находчивых» среди работающей молодежи республики. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Планируем запустить для нашей работающей молодежи турнир по КВН. Была пауза в несколько лет, хотим его возобновить», – рассказал он.

Он напомнил, что в этом году и фестиваль работающей молодежи «Наше время – Безнен заман» претерпит изменения: появятся новые категории участвующих в нем предприятий.