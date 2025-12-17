news_header_top
Экономика 17 декабря 2025 13:46

В Татарстане возобновят субсидии на переработанное молоко

Для поддержки молочной отрасли в Татарстане с 2026 года планируется возобновить программу по выделению субсидий на литр переработанного молока. На это будет направлено 170 млн рублей, сообщил парламентариям заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов.

«С имеющимися мощностями республика способна перерабатывать до 6 тыс. тонн сырья в сутки, или 2,2 млн тонн молока в год», – рассказал он на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

По словам Баязитова, ежегодно в республике перерабатывается 85% произведенного молока. «Стоит задача довести объем переработанного сырья до 90% к 2030 году», – отметил он.

